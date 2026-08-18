Teramo, scatta foto ai bimbi in un campeggio: "Ho un problema psichiatrico"

Scatta foto ai bambini in campeggio: denunciato un uomo di 60 anni a Teramo. A far scattare l'allarme una donna in villeggiatura, che aveva notato più volte l'uomo fermarsi a lungo nella hall della struttura con il telefono in mano, intento a scorrere immagini. In un'occasione, però, ha sentito proprio il suono dello scatto e in quel momento si è resa conto che il 60enne stava fotografando un gruppo di bimbi davanti a lui. Per verificare se il suo sospetto fosse fondato, la donna si è messa in una posizione tale da consentirle di vedere lo schermo dello smartphone e allo stesso tempo di riprendere la scena.

In questo modo, la testimone ha avuto la prova: l'uomo stava scorrendo diverse foto di bambini in costume da bagno, di cui uno riconosciuto da lei stessa. Di lì la chiamata alle forze dell'ordine. Gli agenti della Squadra Mobile di Teramo, allora, hanno organizzato un appostamento all'interno del camping e in breve tempo hanno beccato il 60enne, già con precedenti specifici e un arresto per detenzione di materiale pedopornografico. Al momento del controllo, le foto dei minori erano scomparse dal telefono, ma l'uomo ha ammesso di averle scattate e poi cancellate.