Porto Cesareo, 12enne azzannata da un rottweiler: l'ipotesi choc

Una 12enne è stata azzannata da un rottweiler dopo una lite: è successo nella serata di ieri, martedì 28 aprile, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, la ragazzina è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. Sull'episodio ora indagano i carabinieri, che vogliono capire se l'animale sia stato istigato durante un litigio tra coetanee. In un video pubblicato dal Quotidiano di Puglia si sente un cane abbaiare e una voce femminile che dice: "Ora!". A quel punto la 12enne inizia a scappare e piangere mentre il rottweiler le si avventa contro. "Aiuto, ahia, aiutatemi, lasciatemi", urla lei. E poi: "Vi chiedo scusa".

Stando a quanto emerso finora, pare che il cane fosse portato al guinzaglio da una ragazza di 15 anni. All’improvviso, poi, il rottweiler si è avventato sulla bambina, azzannandola violentemente a una gamba. Per fortuna il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente trasferendo la piccola all'ospedale di Lecce. Lì i medici, dopo l'operazione, hanno stabilito una prognosi di 20 giorni.