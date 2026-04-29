Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Porto Cesareo, 12enne azzannata da un rottweiler: l'ipotesi choc

di
Libero logo
mercoledì 29 aprile 2026
Porto Cesareo, 12enne azzannata da un rottweiler: l'ipotesi choc

1' di lettura

Una 12enne è stata azzannata da un rottweiler dopo una lite: è successo nella serata di ieri, martedì 28 aprile, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, la ragazzina è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. Sull'episodio ora indagano i carabinieri, che vogliono capire se l'animale sia stato istigato durante un litigio tra coetanee. In un video pubblicato dal Quotidiano di Puglia si sente un cane abbaiare e una voce femminile che dice: "Ora!". A quel punto la 12enne inizia a scappare e piangere mentre il rottweiler le si avventa contro. "Aiuto, ahia, aiutatemi, lasciatemi", urla lei. E poi: "Vi chiedo scusa". 

Stando a quanto emerso finora, pare che il cane fosse portato al guinzaglio da una ragazza di 15 anni. All’improvviso, poi, il rottweiler si è avventato sulla bambina, azzannandola violentemente a una gamba. Per fortuna il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente trasferendo la piccola all'ospedale di Lecce. Lì i medici, dopo l'operazione, hanno stabilito una prognosi di 20 giorni. 

Paolo Pasqualini sbranato e ucciso da 3 rottweiler? La sentenza cambia il quadro

In rito abbreviato, sono stati condannati ad un anno dal gup di Civitavecchia i due proprietari dei tre rottweiler che l...

Intanto, i carabinieri della stazione locale stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando i testimoni presenti per cercare di stabilire se l'aggressione sia stata un incidente o se invece il cane sia stato incitato ad attaccare durante una discussione.

Pisa, 3 rottweiler sbranano una 11enne

Tragedia sfiorata a Cascina, in località Musigliano (Pisa), dove una 11enne è stata salvata...
tag
porto cesareo
rottweiler

Il caso Civitavecchia, sbranato dai rottweiler: clamoroso, chi rischia il processo

Olè Porto Cesareo, la foto che fa infuriare i bagnanti: come occupano la spiaggia

Sconcerto Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo": pm di Pavia, la svolta terremoto

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo": pm di Pavia, la svolta terremoto

Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: cosa potrebbe accadere

Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: cosa potrebbe accadere

25 aprile, cos'hanno trovato in casa al 21enne che ha sparato. Il giallo sulla Brigata ebraica

25 aprile, cos'hanno trovato in casa al 21enne che ha sparato. Il giallo sulla Brigata ebraica

Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"

Andrea Sempio, dai pm la bomba definitiva: "Convergenze significative"