Isola d'Elba, "non ci rivedremo più": la lettera del 1997 spunta dagli scogli

Una vecchia lettera scritta nel 1997 è stata ritrovata tra gli scogli di Seccheto, sulla costa meridionale dell’isola d’Elba. A trovarla è stata una bambina mentre giocava sulla spiaggia. Il documento, firmato da una certa Rebecca e indirizzato all’amica "MG", racconta l’addio tra due giovani destinate a separarsi.

"Da domani non ci rivedremo mai più. Io mi trasferirà ad Hais, in Kansas", scrive Rebecca, spiegando di non essere riuscita a pronunciare quelle parole di persona. La lettera diventa così l’unico modo per affidare alla carta emozioni e ricordi condivisi.

"Ciao MG. Da domani non ci rivedremo mai più, non ce la faccio a dirti queste poche parole di persona, ma lo farò con una lettera, una semplice lettera di quelle che ti dimentichi quasi nella cassetta della posta, di quelle che sanno di antico ma anche ricordi di mille emozioni racchiuse in un semplice pezzo di carta".

Nel testo riaffiorano i ricordi dell’infanzia e dei luoghi vissuti insieme. "Mi ricordo ancora quando da piccole c’eravamo incontrate su quel muretto, un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare", racconta Rebecca. Poi il saluto: "Tutto questo finisce da domani, sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi, ormai è tutto un vecchio capitolo ormai chiuso".

La lettera si conclude con un lungo elenco di addii e un augurio all’amica: "Ti auguro di trovare la tua strada di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me". La fotografia del ritrovamento è stata pubblicata su un gruppo Facebook dedicato ai vacanzieri dell’Elba. "Che meraviglia, so che sarà impossibile ma magari queste persone sono nel gruppo e si riconoscono", ha scritto Francesca Fauci, sperando di rintracciare le protagoniste.