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Meteo Giuliacci, arriva il giorno della svolta: pioggi, freddo e tempeste, ecco quando

sabato 3 ottobre 2026
Meteo Giuliacci, arriva il giorno della svolta: pioggi, freddo e tempeste, ecco quando

1' di lettura

L'autunno sembra ancora intenzionato a rimandare il proprio ingresso sull'Italia. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, il primo weekend di ottobre sarà infatti caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, cielo prevalentemente sereno e temperature miti, ancora superiori alle medie del periodo.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre l'alta pressione continuerà a interessare gran parte della Penisola, garantendo giornate asciutte e soleggiate. Un quadro quindi ancora lontano dalle tipiche condizioni autunnali, con poche precipitazioni e valori termici relativamente elevati.

La situazione potrebbe però cambiare con l'inizio della nuova settimana. L'attenzione è rivolta in particolare a giovedì 8 ottobre, quando il flusso atlantico potrebbe tornare a interessare l'Europa e modificare gradualmente l'assetto atmosferico anche sull'Italia.

L'eventuale arrivo di correnti più umide potrebbe favorire un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni. Le prime aree interessate dal possibile peggioramento potrebbero essere quelle del Nord, per poi coinvolgere progressivamente anche le regioni centrali, in particolare i settori tirrenici.

Successivamente, secondo la tendenza indicata, i fenomeni potrebbero estendersi anche al Sud e alle isole maggiori. Si tratterebbe quindi di un passaggio da una fase dominata dall'anticiclone a una configurazione più dinamica e instabile. La data dell'8 ottobre resta comunque indicativa. La distanza temporale non consente ancora di definire con precisione intensità, durata e distribuzione delle eventuali precipitazioni. Per il momento, dunque, il weekend resta all'insegna del sole e delle temperature miti, mentre la possibile svolta autunnale viene rimandata alla seconda parte della prossima settimana.

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meteo
mario giuliacci

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