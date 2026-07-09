Tranciati i cavi sulla tirrenica, treni in tilt: "Non solo sabotaggio", una doppia (e inquietante) pista

Ancora un sabotaggio sulla linea ferroviaria. Questa volta a essere colpita dai soliti atti vandalici è stata la Calabria, dove, nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 luglio, la circolazione è stata sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Ora, dopo l'intervento dei tecnici di RFI, i treni avrebbero ripreso gradualmente a circolare.

La pista dell'atto doloso e volontario è la più accreditata in quanto la linea ferroviaria ha subito danneggiamenti in diversi punti. In particolare, sarebbero stati tranciati alcuni cavi sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardi, e due cavi sulla linea Ionica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. Vista la composizione dei cavi in fibra ottica e rame, non è da escludere nemmeno l'ipotesi di furto. Sembra infatti che nei pressi di San Lucido, nella zona del Tirreno cosentino, alcuni cavi di fibra ottica siano scomparsi. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine.