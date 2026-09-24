Roccella Jonica, lo yacht sequestrato: il clamoroso sospetto, di chi era

Un'evasione fiscale e doganale per oltre due milioni di euro è stata contestata nell'ambito di un'operazione congiunta della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha portato al sequestro di uno yacht registrato in un Paese extra Ue.

L'intervento è stato condotto dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza e dal personale dell'Ufficio Adm "Calabria 3" di Roccella Jonica. Gli accertamenti, effettuati attraverso l'analisi della documentazione di bordo, la ricostruzione degli spostamenti dello yacht e l'incrocio dei dati presenti nelle banche dati nazionali ed europee, avrebbero fatto emergere un utilizzo dell'imbarcazione non conforme al regime doganale di ammissione temporanea dichiarato dall'armatore.

Lo yacht, secondo quanto ricostruito, beneficiava del regime che consente alle imbarcazioni registrate fuori dall'Unione europea di navigare temporaneamente nelle acque Ue in sospensione dei diritti doganali, ma avrebbe superato il periodo massimo di permanenza previsto dalla normativa europea. Da qui l'obbligo di regolarizzare la posizione fiscale attraverso il pagamento dei diritti di confine, quantificati dagli investigatori in oltre due milioni di euro, comprensivi dell'Iva all'importazione.

Sulla base degli elementi raccolti è stata contestata l'ipotesi di contrabbando aggravato ed è stato disposto il sequestro dello yacht, finalizzato alla tutela degli interessi erariali e al recupero delle somme ritenute evase.