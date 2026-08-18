Garlasco, "strane" foto in Procura. L'avvocato De Rensis: "È gravissimo"

Si torna a parlare del delitto di Garlasco nello studio di Filorosso. Durante la puntata di lunedì 17 agosto in onda su Rai 3, viene nuovamente ascoltato l'interrogatorio del carabiniere Maurizio Pappalardo fatto dalla Procura di Brescia, che si sta occupando dell’indagine per corruzione, a cui viene chiesto se conoscesse Andrea Sempio: "Non so chi sia. Mai fatto attività di indagine su Garlasco, ho sempre appreso dalla stampa le notizie, sia ora sia nel 2016. Non ho memoria di essere passato in Procura il 24 dicembre 2016 (era in permesso per legge 104)", lo si sente dire.

Garofano a gamba tesa riscrive Garlasco: "Ipotesi gravissima e priva di fondamento" Le indagini sul delitto di Garlasco, riaperte nel febbraio 2025, si avvicinano alla conclusione. La Procura di Pavia, gu...

Eppure ci sono tre fotografie scattate in quell’occasione dal suo cellulare: la prima ritrae il conferimento di incarico fatto dallo studio Giarda alla società SKP, che ha svolto le indagini che hanno dato luogo al fascicolo a carico di Sempio; la seconda e la terza ritraggono una pagina dei tabulati telefonici acquisiti nel 2007 per l’omicidio di Garlasco. Da qui la sua replica: "Non ho memoria, penso mi fu chiesto dal Provinciale perché si seguiva molto il caso di Garlasco. Non ricordo se ci fosse Venditti. Non era certamente prassi che io entrassi nel fascicolo di Venditti per fotografare un fascicolo".

Garlasco, chi è stato visto nella chiesa di Tromello: tam-tam impazzito La presenza di Alessandro Biasibetti a Garlasco fa nuovamente parlare. Parte della stessa compagnia di Marco Poggi ...