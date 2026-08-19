Il video-choc del Palio di Siena: che fine fanno il cavallo e il fantino

Dopo due rinvii causati da pioggia e maltempo, il Palio di Siena regala una serata di festa alla Contrada del Nicchio. A imporsi è stato Giovanni Atzeni, detto Tittia, su Anda e Bola, al termine di una carriera segnata da una lunga e combattuta fase di partenza. La mossa, infatti, è maturata dopo oltre un’ora di schermaglie tra i canapi, con tre false partenze e cinque uscite dai canapi.

Per il Nicchio è un successo storico: la contrada torna a vincere dopo 28 anni, con l’ultimo trionfo datato 16 agosto 1998. Si tratta della 43esima vittoria nella storia della contrada. Dopo il successo dell’Aquila nel luglio scorso, il Nicchio era diventato la "contrada nonna", prima di riuscire a togliersi la "cuffia" appena 47 giorni dopo.

Per Tittia arriva invece un doppio successo nel 2026: dopo la vittoria di luglio con l’Aquila, il fantino conquista anche il Palio di agosto. Con questo trionfo raggiunge quota 13 vittorie, affiancando Trecciolino e portandosi a una sola lunghezza dal record di 14 successi di Aceto.

La corsa è stata dominata dal Nicchio, primo dall’inizio alla fine senza lasciare spazio agli avversari. La festa è stata però segnata dalla caduta di Atzeni subito dopo l’arrivo. Il fantino ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti e osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il drappellone di Teodora Axente va così al Nicchio, mentre la "cuffia" passa alla Chiocciola, che non vince dal 16 agosto 1999.