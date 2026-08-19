Poliziotti presi a morsi: paura a Trento. Toh, chi è l'aggressore

Momenti di tensione a Trento nella mattinata di domenica 16 agosto, quando un 27enne straniero è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni agenti della Polizia intervenuti per una segnalazione. L’episodio è avvenuto nella zona di Trento nord, dove diversi cittadini avevano segnalato un uomo che urlava in strada.

All’arrivo delle volanti della Questura, il giovane avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Raggiunto dagli agenti, avrebbe reagito con violenza per evitare le verifiche, colpendo i poliziotti e arrivando anche a morderli. Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Due agenti sono stati successivamente accompagnati in ospedale per le conseguenze dell’aggressione. Per entrambi è stata emessa una prognosi: rispettivamente sei e cinque giorni. Durante la perquisizione, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il 27enne è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di un taglierino. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che aveva precedenti e che si trovava irregolarmente sul territorio italiano.

Nei suoi confronti è stato disposto l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A questi provvedimenti si aggiungono le denunce per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’intervento si è concluso quindi con l’arresto del giovane e il ricovero dei due agenti feriti.