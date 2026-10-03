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Vicenza, il tiktoker Hamza Messaf scatena il caos: assalto e danni, cosa sta succedendo a Campo Marzo

sabato 3 ottobre 2026
Vicenza, il tiktoker Hamza Messaf scatena il caos: assalto e danni, cosa sta succedendo a Campo Marzo

1' di lettura

Caos a Campo Marzo, dove in migliaia si sono presentati per l'appuntamento lanciato sui social da Il Vucumprà. L’influencer di origini marocchine Hamza Messaf aveva dichiarato sui social: "Verremo a Vicenza a regalare vestiti regaleremo un casino di roba, se abitate anche a Padova e dintorni dovete venire perché più gente ci sarà e più cose verranno regalate". Il suo arrivo nella città del Palladio era previsto per le 16 in punto, aveva invitato i giovani a presentarsi all'Aura Battle, una sfida nella quale venivano messi in palio diversi capi griffati.

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La situazione però è ben presto degenerata. Secondo una prima ricostruzione fornita da VicenzaToday i presenti, soprattutto minorenni, si sono ammassati davanti alla stazione e quando hanno scoperto che l’influencer non aveva con sé tutte le magliette promesse alcuni lo avrebbero aggredito. Non solo, perché la folla di ragazzini ha assalito il mezzo - un furgoncino - con il quale era arrivato il tiktoker ed è scesa nell'area di sosta interrata, costringendo Hamza ad andarsene.

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Tra le altre cose, nella ressa sono state danneggiate le sbarre d'ingresso e un ascensore, e alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale di Vicenza, che sta ricostruendo l'accaduto per risalire ai responsabili dei danni.

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