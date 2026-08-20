Notte di follia a Follonica: "5 contro 1", pestaggio selvaggio

Una lite tra adolescenti è degenerata in un violento pestaggio durante il ponte di Ferragosto a Follonica. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 4.30, all'esterno di un'attività aperta fino a tarda notte nella zona di piazza a Mare. Secondo quanto emerge da un video girato con un cellulare, alcuni ragazzi, apparentemente minorenni e di età compresa tra i 16 e i 17 anni, avrebbero iniziato a discutere fino a scambiarsi degli schiaffi.

La situazione sarebbe rapidamente sfuggita di mano quando uno dei giovani è stato colpito da uno schiaffo e, dopo aver reagito, sarebbe stato circondato da un gruppo di cinque o sei coetanei. I ragazzi lo avrebbero colpito ripetutamente con calci e pugni, continuando l'aggressione anche dopo che era finito a terra. Intorno alla scena erano presenti diverse persone, ma non risultano interventi delle forze dell'ordine o dei soccorritori. La lite si sarebbe conclusa poco dopo, con i protagonisti che avrebbero lasciato il luogo autonomamente.

Il video ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle ore notturne e sulla gestione dei locali aperti fino all'alba. La Lega di Follonica, attraverso il segretario Alessandro Berardi e il consigliere comunale Stefano Boscaglia, ha chiesto una maggiore attenzione e possibili provvedimenti. Boscaglia, in accordo con il sindaco Matteo Buoncristiani, annuncia un confronto nella maggioranza per valutare nuove misure di prevenzione. Nel mirino anche i gestori delle attività notturne, chiamati a garantire maggiore controllo nelle aree circostanti. Per la Lega, l'obiettivo è rafforzare sicurezza e vivibilità, tutelando residenti, famiglie e turisti.