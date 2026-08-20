Imbrattati i manifesti della Meloni: "M..., non ti vogliamo". Fdi: "Barbari"

"Merda». «A Bari non ti vogliamo». Pure una Stella di Davide sul suo volto. Giorgia Meloni presa di mira dall’odio rosso, questa volta sui manifesti che annunciano il suo arrivo, il 4 settembre, al porto di Bari. Su uno di questi sono stati disegnati dei baffetti per paragonare il premier ad Adolf Hitler. Altri sono stati completamente strappati. Duro il presidente provinciale di Fratelli d’Italia ed europarlamentare, Michele Picaro: «Non siamo di fronte a una critica politica, che è sempre legittima in una democrazia, ma ad atti vandalici accompagnati da insulti e simboli che evocano una delle pagine più tragiche della storia europea. Associare Giorgia Meloni a Hitler - riferisce l'europarlamentare - non è satira e non è dissenso: è una forma di imbarbarimento del confronto politico che deve essere condannata senza esitazioni. A chi imbratta risponderemo con la forza della democrazia».