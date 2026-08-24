Ivrea, stacca il dito della vicina a morsi: la lite choc davanti al bar

Una lite tra vicine di casa si è trasformata in un'aggressione molto violenta a Ivrea, in provincia di Torino. Una donna di 42 anni originaria della Nigeria è stata arrestata dai carabinieri dopo aver percosso con un ombrello la vicina di casa e averle morso la mano destra fino a tranciarle di netto la falange dell'indice. I fatti risalgono allo scorso 21 agosto: la donna prima avrebbe pedinato la vicina, che era insieme al figlio di 7 anni, e poi l'avrebbe affrontata all'esterno di un bar.

Tra le due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Ivrea, i rapporti erano tesi già da tempo per questioni di vicinato. Dopo essere stata attaccata, la vittima avrebbe cercato di divincolarsi utilizzando una bomboletta di spray urticante al peperoncino. Il getto, però, avrebbe colpito non solo la vicina di casa che l'aveva aggredita ma anche il figlio che era con lei e i primi soccorritori.