Gaeta, atti osceni davanti a ragazze minorenni: 48enne fermato dai bagnanti e denunciato

Un 48enne è stato denunciato a Gaeta, in provincia di Latina, dalla Polizia per atti osceni. Gli agenti sono intervenuti sulla spiaggia di Serapo, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni alla presenza di alcune ragazze minorenni . Giunti sul posto, hanno trovato numerosi bagnanti, particolarmente agitati, che avevano circondato l'uomo impedendogli di allontanarsi. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte, il 48enne si sarebbe avvicinato a due minorenni che si trovavano in acqua e avrebbe compiuto davanti a loro atti osceni .

La scena sarebbe stata notata anche dal bagnino e da alcuni bagnanti che sono immediatamente intervenuti e hanno dato l'allarme. Sono in corso delle verifiche su segnalazioni di un comportamento analogo avvenuto pochi giorni prima nella stessa zona. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato ed è stata avviata la procedura per l'adozione del foglio di via obbligatorio, con proposta di applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per due anni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli accertamenti, tuttavia, non sarebbero ancora conclusi. Le forze dell’ordine stanno infatti verificando l’eventuale collegamento con un altro episodio simile che sarebbe stato segnalato, sempre nella stessa zona del litorale, alcuni giorni prima.