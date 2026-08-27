Torino, "non è il caso di ammazzarli": investe col suv due scippatori, poi li prende a calci

Momenti di tensione mercoledì 26 agosto a Torino, in lungo Po Antonelli, dove un 39enne ha investito con il proprio Suv due giovani in monopattino, accusati di averlo appena scippato. Uno dei presunti ladri è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico. L'altro è invece riuscito a fuggire a piedi, ma è stato successivamente rintracciato dalla polizia nel quartiere Barriera di Milano.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto da La Stampa, il conducente avrebbe deliberatamente urtato il monopattino. Dopo l'impatto sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe preso a calci uno dei due giovani, sostenendo che gli avessero rubato una collana.

La scena ha suscitato la reazione di alcuni residenti, che hanno cercato di fermare l'uomo. Un testimone ha raccontato: "Gli ho detto che non era il caso di ammazzarlo per questo".