Aggredito in lavanderia a colpi d'accetta: sangue a Roma

L’aggressione sarebbe arrivata al termine di un mese caratterizzato da ripetute minacce e presunti tentativi di estorsione ai danni della vittima. Dopo l’attacco, il 22enne avrebbe inoltre minacciato il fratello del ragazzo ferito, aumentando la preoccupazione per l’incolumità della famiglia. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Dopo le cure ricevute, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Subito dopo l’aggressione sono scattate le ricerche del presunto responsabile. Gli agenti lo hanno individuato in uno stabile di via Tiburtina, dove il giovane avrebbe trovato rifugio. Durante la perquisizione dell’abitazione, all’interno di uno zaino riconducibile al 22enne, gli investigatori hanno trovato un’accetta che presentava presunte tracce ematiche. L’arma è stata sequestrata e affidata alla Polizia Scientifica per gli accertamenti. Gli elementi raccolti hanno portato al fermo del giovane per tentato omicidio e tentata estorsione. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e ricostruire i rapporti tra i protagonisti della vicenda.