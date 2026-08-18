Etna, turista fulminato e travolto dagli insulti

La verità è che si è trattato di una tragedia e, in quanto tale, di un dannatissimo incidente. Perché sì, l’escursionista statunitense di appena 29 anni che domenica sera è morto all’ospedale di Catania dopo essere stato colpito da un fulmine si trovava effettivamente nella zona vietata e interdetta dalle autorità per via dell’eruzione del vulcano siciliano, e sì, se avesse seguito le indicazioni e non si fosse incaponito nel voler raggiungere la vetta probabilmente ora sarebbe ancora vivo (ragazzi, state attenti, non mettetevi in pericolo per una foto da postare su Instagram); però il cielo colpisce dove gli pare e in soldoni è andata così ma poteva succedere anche altrove (tra l’altro è capitato e poi ci arriviamo).
MALEDETTI TEMPORALI
Temporali, maledetti temporali: che dopo la calura di questa caldissima estate uno neanche ci pensa, anzi meglio-che-magari-rinfresca, invece portano grandine e acquazzoni e tuoni e lampi e a ritrovarsi nel mezzo, che sia sull’Etna o sull’arco alpino, è sempre un guaio. Quindi, le vagonate di commenti indignati, scandalizzati, pure sbeffeggianti che sui social network stanno riempiendo le discussioni online del Catanese (della serie il-ragazzo-se-l’è-cercata-ben-gli-sta) lasciano il tempo che trovano. Lui è stato imprudente, chiaro, è stato incosciente, avventato, sconsiderato: tutto quel che si vuole, ma il dolore di ogni disgrazia merita rispetto e puntare il dito il giorno dopo, per giunta da dietro lo scroll di un telefonino, serve a nulla. Non a caso i vigili del fuoco dell’elicottero Drago 147 non son stati lì a porsi questioni quando è arrivata la segnalazione in centrale, quando son stati avvisati che un fulmine aveva colpito una persona nell’area chiusa dell’Etna: al contrario, sono corsi sul posto e hanno cercato il tutto e per tutto per salvare la pelle del 29enne (che però era già in gravissime condizioni dopo quella scarica elettrica superiore ai 10mila ampere). Al pronto soccorso del Cannizzaro, quando l’americano ha avuto un arresto cardiorespiratorio, han capito che non si poteva fare più niente.
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Polemiche della rete a parte (ci siamo arrivati), episodi simili, questa settimana, se ne son visti purtroppo diversi. Tanto per cominciare, nelle stesse ore, al Paz Starlex che confina tra l’Alto Adige e la Svizzera, un uomo di 42 anni è morto nel medesimo modo, cioè centrato in pieno da un fulmine mentre scendeva da un terreno impervio a circa 2.600 metri di quota: anche per lui sono scattate le ricerche (a dare l’allarme son stati i famigliari che non l’hanno visto rientrare), anche per lui son state impiegate diverse squadre del Soccorso alpino (quaranta persone più un drone), anche per lui non è stato possibile far altro che constatare il decesso.
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Poi, a qualche chilometro di distanza, sulla Ra Gusela nelle dolomiti di Belluno, se la sono vista bruttissima due cordate di rocciatori polacchi in vacanza in Italia, che prima son state colte di sorpresa dal maltempo, dopo non son più riuscite a spostarsi per colpa del clima che si metteva sempre peggio e, infine, una delle due è stata colpita da un fulmine sulla parete. A loro (vivaiddio) è andata meglio, un uomo e una donna sono rimasti feriti dopo essere caduti, ma nessuno ha perso la vita ed è un mezzo miracolo. La scorsa settimana sono stati colpiti da un fulmine un signore di 43 anni che stava facendo una camminata sul monte Palombino (ancora nel Bellunese), ha fatto un balzo di quindici metri ed è stato immediatamente soccorso dagli amici che erano con lui, ha rimediato “solo” qualche escoriazione e dei traumi ma è sopravvissuto; e un 15enne che, assieme a un gruppo di scout, si è ritrovato per puro caso vicino a un albero su cui si è abbattuta una violentissima scarica alle pendici del monte Livata (nell’area metropolitana romana): l’adolescente è finito in terapia intensiva pediatrica al policlinico Gemelli della capitale in coma farmacologico.
ANCHE ALL’ESTERO
Non che fatti del genere siano solo italiani: a Ferragosto, a Panama, in Centramerica, un fulmine che ha colpito un’abitazione ha ucciso sul colpo tre persone e ne ha ferite altre tre; qualche giorno prima un altro fulmine si è abbattuto su un complesso carcerario di Cleveland, negli Stati Uniti, e ha mandato in infermeria sedici detenuti, uno in maniera assai seria.