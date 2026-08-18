Etna, turista fulminato e travolto dagli insulti

La verità è che si è trattato di una tragedia e, in quanto tale, di un dannatissimo incidente. Perché sì, l’escursionista statunitense di appena 29 anni che domenica sera è morto all’ospedale di Catania dopo essere stato colpito da un fulmine si trovava effettivamente nella zona vietata e interdetta dalle autorità per via dell’eruzione del vulcano siciliano, e sì, se avesse seguito le indicazioni e non si fosse incaponito nel voler raggiungere la vetta probabilmente ora sarebbe ancora vivo (ragazzi, state attenti, non mettetevi in pericolo per una foto da postare su Instagram); però il cielo colpisce dove gli pare e in soldoni è andata così ma poteva succedere anche altrove (tra l’altro è capitato e poi ci arriviamo).

MALEDETTI TEMPORALI

Temporali, maledetti temporali: che dopo la calura di questa caldissima estate uno neanche ci pensa, anzi meglio-che-magari-rinfresca, invece portano grandine e acquazzoni e tuoni e lampi e a ritrovarsi nel mezzo, che sia sull’Etna o sull’arco alpino, è sempre un guaio. Quindi, le vagonate di commenti indignati, scandalizzati, pure sbeffeggianti che sui social network stanno riempiendo le discussioni online del Catanese (della serie il-ragazzo-se-l’è-cercata-ben-gli-sta) lasciano il tempo che trovano. Lui è stato imprudente, chiaro, è stato incosciente, avventato, sconsiderato: tutto quel che si vuole, ma il dolore di ogni disgrazia merita rispetto e puntare il dito il giorno dopo, per giunta da dietro lo scroll di un telefonino, serve a nulla. Non a caso i vigili del fuoco dell’elicottero Drago 147 non son stati lì a porsi questioni quando è arrivata la segnalazione in centrale, quando son stati avvisati che un fulmine aveva colpito una persona nell’area chiusa dell’Etna: al contrario, sono corsi sul posto e hanno cercato il tutto e per tutto per salvare la pelle del 29enne (che però era già in gravissime condizioni dopo quella scarica elettrica superiore ai 10mila ampere). Al pronto soccorso del Cannizzaro, quando l’americano ha avuto un arresto cardiorespiratorio, han capito che non si poteva fare più niente.