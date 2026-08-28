Garlasco, Antonio De Rensis contro Stefania Cappa: "Ma lei come si permette di chiamarmi?"

Il tempo stringe, la nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco è ormai nella fase finale: la chiusura delle indagini preliminari è prevista per il 28 settembre, giorno in cui gli inquirenti dovranno decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio dell'indagato.

Per ora, Alberto Stasi rimane l'unico condannato in via definitiva a 16 anni, dal 2015, per l'omicidio di Chiara Poggi. La famiglia Cappa, intanto, si è scagliata da mesi contro l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, ritenuto membro di una presunta “regia occulta” per danneggiare la reputazione delle gemelle Paola e Stefania, cugine della vittima, in favore della riabilitazione del suo assistito.

Se ne parla anche a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. In studio c’è proprio l’avvocato De Rensis, che rigetta le accuse nei suoi confronti e attacca: “Se io avessi saputo il 13 luglio che lei (Cappa, ndr) era a conoscenza che io fossi l'avvocato di Alberto Stasi, lo ribadisco, avrei preso il telefono e avrei detto: lei come si permette di chiamarmi? Lei come si permette di chiamare il difensore di Stasi? Lei, che tra l'altro è stata testimone nel procedimento contro Stasi”.

De Rensis, poi, aggiunge: “Lei sa, in qualità di avvocato, che qualora io accettassi sarei un suo collega riprovevole, tradirei la stima della mia collega e del mio assistito”. Brindisi, allora, chiede: “Allora perché lo fa? Secondo lei, si è fatto una domanda, si è dato una risposta?”. De Rensis risponde: “Questo sta nella mente dell'avvocato Cappa e non nella mia. Ho letto anche, e chiudo, questa giustificazione riferita a un caso che ho seguito all'epoca, di doping, parlando di contaminazione. Premesso che io ho difeso personaggi dello sport, campioni del mondo, medaglie olimpiche per doping, chiunque si occupi minimamente di diritto sportivo sa che l'unica difesa per i processi di doping, e io ne ho fatti diversi, è la contaminazione”.

Sono 24 le pagine presentate ad aprile alla Procura di Milano da Stefania Cappa contro De Rensis e tutte le persone che avrebbero gettato ombra sulla sua famiglia in merito all’omicidio di Chiara Poggi. Con lui Alessandro De Giuseppe de Le Iene e Francesco Marchetto, ex-comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco. Allegate alla querela registrazioni audio e il dossier di un investigatore privato a sostegno, per dimostrare la veridicità dell'accusa contro coloro da cui si sente accusata.