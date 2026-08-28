Montorio Vomano, via la falce e martello? Vandali comunisti, cosa ci piazzano

A Montorio al Vomano i comunisti non demordono. Rivogliono la falce e martello che per 60 anni è stata affissa abusivamente sulla cinta muraria del paese in provincia di Teramo. Il sindaco forzista Fabio Altitonante ne aveva ordinato la rimozione urgente per paura che il manufatto pericolante potesse cadere addosso a qualcuno. Soprattutto ora che sono in corso dei lavori di riqualificazione della cinta e del percorso pedonale sottostante.

«Non è stata un’operazione ideologica: è stata un’operazione di sicurezza», aveva assicurato Altitonante a Libero. Ma ai compagni la decisione di rimuovere la ferraglia non è andata proprio giù. Nella notte, falce e martello sono ricomparse sul muretto; questa volta, disegnate con la vernice rossa là dove era rimasta solo l’ombra dell’effigie.