La "scroccona seriale" colpisce ancora

Dopo aver fatto tappa in Piemonte, a Brescia, sul lago di Garda e in Alto Adige, è arriva a Trento. E, anche qui, ha provato a “regalarsi” la vacanza. Cioè dormire o mangiare gratis. Sì, insomma, da vera “scroccona seriale”. E così la 57enne italiana, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stata denunciata dopo aver lasciato un conto di oltre cento euro non pagato nel ristorante “Zushi” di via Brennero.

La donna si sarebbe presentata nel locale chiedendo di poter cenare e ordinando regolarmente cibo e bevande. Quando è arrivato il momento di pagare, però, si sarebbe rifiutata e, dalla discussione iniziale, sarebbe rapidamente passata agli insulti al personale e a chi cercava di fermarla. Il risultato è stato che è arrivata una volante della Questura ed è stata denuncia per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e per insolvenza fraudolenta, oltre ad essere stata sanzionata per ubriachezza molesta. Un classico della 57enne.