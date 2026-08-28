Perugia, terribile incidente nella notte: morti un 17enne e un 16enne

Un 17enne e un 16enne hanno perso la vita nella notte nel perugino in seguito a un incidente stradale verificatosi intorno alla mezzanotte. Stando alle prime informazioni, il 18enne alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto in curva, ribaltandosi fuori strada. Sembra che sulla vettura, una Mercedes classe A, ci fossero cinque giovani, tra i 18 e i 16 anni. Due di loro sono morti dopo essere stati sbalzati fuori dal veicolo.

La vettura si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada nella zona di Sant’Enea, tra Perugia e Marsciano. Le due vittime - è emerso dagli accertamenti - erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori sono finiti contro il muro di una casa. Le verifiche della polizia locale per ricostruire appieno la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

Gli altri tre giovani, due 18enni e un 16enne, non sarebbero in condizioni critiche. Sono stati comunque trasportati all'ospedale del capoluogo umbro in ambulanza. Il 18enne verrà dimesso in giornata, la 18enne e il 16enne sono sotto osservazione.

"È una notizia terribile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità", scrive la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. "Due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento. In questo momento ogni parola appare insufficiente di fronte a una tragedia così grande. Il pensiero mio e dell’intera amministrazione comunale va innanzitutto alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e alle comunità che oggi piangono la loro scomparsa. Sarà mia cura entrare quanto prima in contatto con le famiglie per esprimere personalmente la vicinanza della città di Perugia. Ai giovani rimasti feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta ripresa".