Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Piombino, l'autista scende e il furgone finisce in mare: la reazione dei turisti Video

venerdì 28 agosto 2026
Piombino, l'autista scende e il furgone finisce in mare: la reazione dei turisti Video

1' di lettura

Momenti di paura al porto di Piombino, dove un camion è rimasto in bilico sulla banchina del Molo 3, con la parte posteriore del mezzo sospesa sul mare. L’episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista sarebbe sceso dal camion senza inserire il freno a mano. Il mezzo, rimasto così senza essere adeguatamente bloccato, avrebbe iniziato a muoversi lungo la banchina, dirigendosi verso la rampa di imbarco. A documentare e ricostruire la dinamica dell’accaduto è un video diffuso dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Nelle immagini si vede l’autista scendere dal camion e allontanarsi in direzione della stazione marittima. Poco dopo, il mezzo comincia a muoversi autonomamente verso il mare.

La scena mostra anche alcune persone presenti nei pressi della rampa di imbarco, proprio lungo la traiettoria seguita dal camion. Per una fortunata coincidenza, nessuna di loro viene investita. Il mezzo prosegue invece la sua corsa fino a raggiungere il bordo della banchina, dove resta pericolosamente in bilico, con la parte posteriore sospesa sopra l’acqua.

L’incidente ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle procedure di sicurezza nelle aree portuali, dove la presenza di mezzi pesanti e il continuo movimento di persone e veicoli rendono fondamentale adottare ogni precauzione per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

tag
piombino

Vicenda degna di Guareschi Piombino, disfatta per la sinistra: la fu roccaforte rossa vuole lasciare Livorno

A Grosseto Grosseto, camionista non si ferma all'alt e parte l'inseguimento: come lo fermano

ciao ciao zar Golar Tundra, il segreto custodito dalla nave del gas: perché Putin terma

ti potrebbero interessare

Savona, le controllano l'auto? Sale a bordo, scappa e investe due vigilesse

Savona, le controllano l'auto? Sale a bordo, scappa e investe due vigilesse

Redazione
Ricina, il vero obiettivo era Gianni Di Vita? Cosa trapela

Ricina, il vero obiettivo era Gianni Di Vita? Cosa trapela

Redazione
Report, Ranucci via dalla conduzione: chi lo sostituisce. Gli inviati minacciano di andarsene

Report, Ranucci via dalla conduzione: chi lo sostituisce. Gli inviati minacciano di andarsene

Redazione
Torino, 94enne va dal parrucchiere e muore poco dopo: la scoperta-choc

Torino, 94enne va dal parrucchiere e muore poco dopo: la scoperta-choc