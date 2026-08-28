Piombino, l'autista scende e il furgone finisce in mare: la reazione dei turisti Video

Momenti di paura al porto di Piombino, dove un camion è rimasto in bilico sulla banchina del Molo 3, con la parte posteriore del mezzo sospesa sul mare. L’episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’autista sarebbe sceso dal camion senza inserire il freno a mano. Il mezzo, rimasto così senza essere adeguatamente bloccato, avrebbe iniziato a muoversi lungo la banchina, dirigendosi verso la rampa di imbarco. A documentare e ricostruire la dinamica dell’accaduto è un video diffuso dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Nelle immagini si vede l’autista scendere dal camion e allontanarsi in direzione della stazione marittima. Poco dopo, il mezzo comincia a muoversi autonomamente verso il mare.

La scena mostra anche alcune persone presenti nei pressi della rampa di imbarco, proprio lungo la traiettoria seguita dal camion. Per una fortunata coincidenza, nessuna di loro viene investita. Il mezzo prosegue invece la sua corsa fino a raggiungere il bordo della banchina, dove resta pericolosamente in bilico, con la parte posteriore sospesa sopra l’acqua.

L’incidente ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle procedure di sicurezza nelle aree portuali, dove la presenza di mezzi pesanti e il continuo movimento di persone e veicoli rendono fondamentale adottare ogni precauzione per evitare situazioni potenzialmente pericolose.