Ilyas Maluma, "vi insegno a saltare il tornello": cosa lo aspetta al suo rientro

Non è servito rimuovere il video che oggi non è più visibile sui suoi profili social: Ilyas Maluma, 'inlfuecer' che vanta migliaia di follower, è stato raggiunto da un avviso orale del questore di Torino, Massimo Gambino, per le immagini girate nella stazione metropolitana di Torino, nel quale si vantava di non pagare il biglietto. Nel filmato, Maluma scavalcava i tornelli senza biglietto, invitando i suoi follower a fare lo stesso. Il video ha registrato migliaia di visualizzazioni, mostrando una chiara capacità di generare emulazione.

Lo stesso Maluma ha successivamente postato un nuovo video spiegando che aveva un "intento provocatorio". "Quando ho detto: 'Vi insegno a scavalcare stavo scherzando, era una battuta. Non voglio assolutamente che i ragazzi che mi seguono facciano cose illegali ma che rispettino le regole e paghino il biglietto. Se per quel video c'è qualche multa da pagare, sono pronto", le sue parole.

Nel provvedimento del questore vengono messi in evidenza i diversi elementi che denotano una chiara pericolosità sociale del giovane, tra cui il fatto che sui suoi canali social, ha pubblicato diversi video in cui ostenta oggetti apparentemente riconducibili ad armi, denaro contante e comportamenti contrari alle norme, come la circolazione su monopattino in violazione del Codice della Strada. Una narrazione, viene evidenziato, che contribuisce a "normalizzare comportamenti antigiuridici e a renderli attraenti per un pubblico molto giovane". Malima, stando al provvedimento, ha "ulteriormente evidenziato la propria pericolosità essendo stato indagato nel passato per reati contro la persona e il patrimonio". l questore di Torino ha ritenuto che il giovane metta in atto "condotte idonee a favorire fenomeni emulativi e a creare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in ragione della sua capacità di influenzare i propri follower". Per questo motivo, al suo rientro dall’estero, la Polizia di Frontiera di Fiumicino ha provveduto a notificargli l’avviso orale. Si sta inoltre valutando la posizione dello straniero in relazione alle norme sul soggiorno.