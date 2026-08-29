Diecimila auto devastate dalla grandine: il pomeriggio folle di Cremona, cos'è successo

È bastato un fronte temporalesco di pochi minuti per mettere in ginocchio Cremona. Nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, una violenta tromba d’aria accompagnata da grandine ha attraversato la città, provocando oltre 40 feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, e costringendo i vigili del fuoco a effettuare un centinaio di interventi. In campo anche i volontari della Protezione civile.

Il bilancio dei danni è pesante. Decine di abitazioni e palazzi sono stati scoperchiati e almeno otto famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case. Restano inoltre da verificare le condizioni statiche di diversi edifici. Particolarmente colpito il patrimonio storico e religioso: almeno dieci chiese hanno riportato danni, compreso il Duomo. Nel centro cittadino, la parte superiore della Torre Civica è crollata, mentre migliaia di alberi sono stati sradicati dalle raffiche.

La grandine ha provocato conseguenze ingenti anche su automobili e attività economiche: secondo le prime stime, sarebbero almeno diecimila le vetture danneggiate. Colpita anche la fiera, con tre dei quattro padiglioni interessati dal maltempo, mentre numerose imprese e aziende agricole segnalano strutture danneggiate.

Dalle prime ore del mattino sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza e pulizia delle strade, ancora ingombre di rami, tegole e detriti. È previsto un vertice tra amministrazione comunale e Protezione civile per fare il punto sull’emergenza e coordinare gli interventi necessari.