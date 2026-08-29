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Padova, ubriaco si scaglia sui passeggeri con una bottiglia: la reazione dell'autista è da applausi

sabato 29 agosto 2026
Padova, ubriaco si scaglia sui passeggeri con una bottiglia: la reazione dell'autista è da applausi

1' di lettura

Momenti di tensione ieri a bordo di un autobus Busitalia a Padova, dove un passeggero in evidente stato di alterazione avrebbe minacciato gli altri viaggiatori e l'autista, arrivando a impugnare una bottiglia rotta. L'episodio si è verificato intorno alle 12.30, quando il bus della linea 10 transitava in via Chiesanuova.

La situazione è degenerata alla fermata davanti alla scuola primaria Fogazzaro, attirando l'attenzione di passeggeri, passanti e commercianti della zona. Secondo alcune testimonianze, l'uomo, descritto come visibilmente ubriaco, avrebbe iniziato a inveire contro le persone presenti. A un certo punto avrebbe fatto cadere o sbattere una bottiglia contro un paletto, rompendola, per poi continuare a brandire il frammento di vetro contro i presenti.

Di fronte alla situazione, l'autista sarebbe intervenuto per fermare l'uomo, colpendolo con un pugno al volto. Il gesto avrebbe permesso di interrompere l'aggressione e riportare la situazione sotto controllo. Nel frattempo era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Una pattuglia della polizia è arrivata sul posto poco dopo.

L'uomo, rimasto ferito al volto, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti. L'episodio riaccende il tema della sicurezza sui mezzi pubblici. Aggressioni e minacce contro autisti e controllori vengono segnalate con frequenza sempre maggiore, spingendo da tempo i sindacati a chiedere misure più efficaci per tutelare il personale in servizio.

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