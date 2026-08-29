Napoli, l'orrore della figlia: "L'ha osservata mentre moriva tra le fiamme"

Non ha prestato alcun soccorso alla madre a terra dopo aveva perso i sensi, "limitandosi a osservare la povera donna svenuta mentre veniva divorata dalle fiamme". È quanto si legge nel decreto di fermo disposto dalla procura di Torre Annunziata nei confronti della figlia della 75enne trovata ieri senza vita, carbonizzata, nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici da accertare, abbia cercato di dare fuoco alla casa della vittima dopo aver tagliato il tubo del gas, dando così vita a un principio di incendio che avrebbe provocato la morte della madre.

La donna è accusata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela e di tentato incendio. La figlia avrebbe avuto la "possibilità materiale di trascinare la donna lontana dalle fiamme e prestarle i dovuti soccorsi e invece - scrive il pm - prima restava a fissarla per alcuni minuti e poi decideva di allontanarsi dalla abitazione". Sul braccio della figlia inoltre i carabinieri hanno notato un evidente segno di strattonamento e la donna ha ammesso di aver avuto diversi litigi con la madre, l'ultimo proprio ieri mattina.

A spegnere l'incendio sono stati un vicino e un passante, intervenuti dopo aver visto le fiamme: entrambi ai carabinieri hanno riferito che la figlia "non appariva particolarmente preoccupata della fine che aveva fatto la madre". Il fermo è scattato al termine dell'interrogatorio, durante il quale la donna ha sostanzialmente ammesso di aver appiccato il fuoco in casa e di non aver prestato soccorso alla madre.