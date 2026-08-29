Livorno, "basta, vi prego!": linciato sul bus senza un motivo

Momenti di paura a bordo di un autobus in servizio a Livorno, dove una lite tra giovani è rapidamente degenerata in una rissa. Le immagini dell'aggressione, pubblicate sulla pagina Facebook "Welcome to Favelas", mostrano un ragazzo accerchiato e colpito da due coetanei. Durante lo scontro, il giovane viene spinto fino a finire contro alcune ragazze sedute sui sedili.

Nel video si sentono le voci preoccupate delle passeggere, che assistono impotenti alla scena e cercano di interrompere la violenza. "Bimbi, basta, vi prego", ripetono più volte, mentre sul mezzo la tensione aumenta. Il filmato, breve ma particolarmente concitato, è stato rapidamente condiviso sui social, suscitando numerose reazioni e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici nelle ore serali.

A confermare l'episodio è stata Autolinee Toscane, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Secondo quanto riferito a Il Tirreno, la rissa è avvenuta nei giorni scorsi durante una corsa serale diretta verso Miramare, nei pressi dei Tre Ponti.

La situazione è stata riportata alla calma grazie all'intervento dell'autista. Alla fermata successiva, il conducente ha fermato il bus e ha intimato ai ragazzi coinvolti di interrompere immediatamente la rissa. In caso contrario, avrebbe chiamato la polizia e fatto scendere i responsabili. Il richiamo alle forze dell'ordine ha avuto effetto: alcuni giovani hanno lasciato il mezzo, mentre altri sono rimasti a bordo. Una volta ristabilita la calma, l'autobus ha potuto riprendere la propria corsa.