Strage a Lucca: un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio

Una tragica vicenda ha colpito la frazione di Rughi, nel comune di Porcari (provincia di Lucca), nella serata del 4 febbraio. Un'intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da un'intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata dal malfunzionamento di una caldaia.Le vittime sono quattro: il padre di 48 anni, la madre di 43 anni, un figlio di 22 anni e una figlia di 15 anni. Sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione.Una quinta persona, il fratello del capofamiglia (zio dei ragazzi), è stata soccorsa in extremis e trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e non dovrebbe essere in pericolo di vita.L'allarme è scattato dopo le 20, quando un familiare ha tentato invano di contattarli e ha dato l'allerta. Poco dopo le 22 sono intervenuti i sanitari del 118 (con automedica di Lucca), ambulanze della Croce Rossa di Lucca, Croce Verde di Porcari e Misericordia di Santa Gemma Galgani, insieme a Carabinieri e Vigili del fuoco.I pompieri e i militari sono entrati nell'appartamento per tentare il salvataggio, ma hanno constatato i decessi.

Tre carabinieri hanno riportato una leggera intossicazione durante l'intervento.Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma è stato fatto rientrare dopo la conferma dei quattro decessi.Gli accertamenti dei vigili del fuoco confermano la diffusione di monossido di carbonio nell'abitazione; da stabilire l'orario esatto dei decessi.