"Togli il foulard, fai schifo". La risposta della piddina è da applausi

L’odio social non si ferma davanti a nulla. Neppure di fronte alla malattia. È un fiume in piena di insulti, offese, commenti sessisti e misogini quello che ha travolto Roberta Vallacchi, consigliera regionale lombarda del Pd “colpevole” agli occhi degli hater di avere presentato la Festa dell’Unità di Lodi, e il dibattito dedicato agli 80 anni dal voto alle donne che venerdì sera l’ha aperta, con in testa il foulard indossato da quando ha cominciato a perdere i capelli perché in cura per un tumore.

«Toglitelo, fai schifo», le hanno scritto sui social scatenando la solidarietà bipartisan della politica e una ondata di affetto che ha compensato, almeno in parte, l’amarezza per quello che è stata costretta a leggere. «Penso sia grave quanto accaduto perché diretto a uno stato di malattia che nulla ha a che fare con la politica e rompe quella rete di solidarietà e compassione che, in maniera trasversale, dovrebbe essere intrinseca alla comunità. La buona notizia è che sto ricevendo moltissimi messaggi di solidarietà da persone indignate e questo dimostra il tanto di buono che c’è nella nostra società», commenta l’esponente dem, secondo cui «i social offrono il luogo ideale a chi vuole lanciare insulti nascondendosi. Ma questo non spaventa, anzi, spinge a proseguire nell’impegno per le donne - sottolinea - soprattutto per quelle che si trovano ad affrontare la malattia».

«Quei commenti dimostrano quanto sia ancora radicata una cultura maschilista che reagisce con aggressività quando le donne prendono parola e occupano lo spazio pubblico», è la denuncia del Pd, che esprime «la più ferma condanna» per quanto accaduto. Parla di un inaccettabile «clima violentissimo creato ad arte» il capogruppo dem a Palazzo Pirelli Pierfrancesco Majorino, che rivolge «un abbraccio alla grande Roberta, collega tostissima più forte del marciume che ci circonda», anche se «è giusto denunciare pubblicamente e non solo».

Perché «l’odio non va minimizzato e gli odiatori non vanno compatiti». «Quando il filtro della tastiera garantisce all’ignoranza più becera la copertura dell’anonimato, i risultati sono questi», è il commento del Movimento 5 Stelle, che punta il dito contro «il continuo lisciare il pelo agli estremismi portato avanti da alcune forze politiche». «La politica non può mai trasformarsi in odio personale, violenza verbale o accanimento, tanto più nei confronti di chi sta affrontando una battaglia così delicata», sottolinea Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, secondo cui «insultare una persona per il foulard che indossa mentre affronta una malattia supera ogni limite di umanità e decenza».