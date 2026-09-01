Torino, stupra una 13enne in un minimarket: perché il giudice lo rimette in libertà dopo 2 giorni

Sabato scorso ha violentato una bambina di 13 anni in un minimarket a Madonna di Campagna, periferia Nord di Torino. Eppure un 42enne è già tornato in libertà, dopo due notti passate in carcere. A suo favore ha giocato il fatto di essere incensurato e soprattutto di essere apparso "collaborativo", avendo consegnato agli agenti i filmati delle videocamere. Non solo: secondo il Gip che ha deciso la scarcerazione, l'uomo avrebbe mostrato "resipiscenza" e a renderlo innocuo basterebbe "il trauma dell’arresto". Una vicenda terrificante destinata a far discutere Torino e non solo.

Già, perché il 42enne incastrato dalle immagini delle telecamere piazzate nel minimarket, approfittando dell'assenza del titolare pochi minuti prima dell'aggressione alla 13enne aveva molestato anche una donna adulta. Fallito l'approccio, il dipendente 40 minuti dopo ha così concentrato le sue attenzioni sulla 13enne, entrata nel negozio con 3 euro per comprare dei succhi di frutta per sé e per i suoi fratellini.