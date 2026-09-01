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Mediaset, "Marta è morta": il tragico annuncio di Brindisi a Zona Bianca

martedì 1 settembre 2026
Mediaset, "Marta è morta": il tragico annuncio di Brindisi a Zona Bianca

2' di lettura

"Prima di cominciare Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta". Giuseppe Brindisi, con la voce rotta dall'emozione e circondato dallo staff del programma di Rete 4, annuncia la morte della ragazza di 27 anni precipitata lunedì pomeriggio dall'ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset a Cologno Monzese, nel Milanese. Una tragedia per i familiari, gli amici, i colleghi e per tutta Mediaset

"Ed è per questo che sono in mezzo a questi ragazzi, a questi colleghi che vogliono ricordare, assieme a me, Marta - esordisce Brindisi - Marta era qui, a Mediaset, ogni giorno, insieme con noi. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza. E allora, permettete proprio per tutti questi motivi a me, che a nome della squadra di Zona Bianca, ma a nome di Videonews e di tutta Mediaset, voglio salutare per l'ultima volta Marta e stringere tutta la nostra azienda attorno alla sua famiglia che oggi sentiamo la nostra famiglia. Tra un minuto Zona Bianca comincia, ma ora è per sempre".

Al momento non è stato possibile stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale oppure di un gesto volontario. Le circostanze dell'episodio sono quindi ancora in fase di accertamento. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla dinamica.

La 27enne lavorava nella segreteria di Videonews, ufficio che si trova proprio all'ottavo piano della struttura. Nel luogo dell'episodio sono intervenuti forze dell'ordine e vigili del fuoco. Per prestare assistenza alla giovane sono stati mobilitati anche l'elisoccorso e un'ambulanza.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata al San Raffaele, dove è stata presa in carico dai sanitari. Le sue condizioni sono state definite fin da subito molto gravi. Dopo poche ore, il più tragico degli epiloghi.

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