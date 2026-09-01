Fabrizio Corona, soffiate scabrose su Belen. E lei sbrocca: "Ti mando in galera"

Sta per scatenarsi una nuova faida giudiziaria tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due ex fidanzati hanno sempre mantenuto rapporti civili e manifestato anche un certo affetto reciproco. Ora però l'ex re dei Paparazzi ha annunciato sul suo canale di gossip spintissimo Falsissimo la pubblicazione di dieci puntate speciali dedicate ad altrettante star dello spettacolo italiano, alludendo a rivelazioni piccanti e pesanti sul loro passato. Forse compromettenti. E nella rete c'è anche la showgirl argentina, che però minaccia di trascinarlo in tribunale.
Corona, come da tradizione, ha deciso di pubblicare gli screenshot dei messaggi privati inviatigli da una furente Rodriguez su Whatsapp. Dopo avergli intimato di non pubblicare nulla dal sapore diffamatorio, e di fronte al silenzio insistito di Corona, ecco il messaggio sibillino: "Vai in galera e questa volta non esci".
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"Trattative non ne facciamo", assicura Fabrizio rivolgendosi ai suoi followers. La sequenza di messaggi e videochiamate (fallite) di Belen al suo ex fidanzato è una escalation di tensione. "Rispondimi a questo c***zo di telefono perché vengo a Milano, mi hai rotto il c***zo". E ancora: "Fabrizio se non mi chiami ti rinuncio (denuncio, ndr). Mi stai stressando ogni giorno. Sono stata sempre impeccabile con te ma se non hai voglia di confrontarti ti rimando in galera, te lo giuro per i miei figli".
"Antonia che ha lavorato per te tutti questi anni sa tutto e ha tutto. Fai te. Hai un'ora di tempo, altrimenti l'avvocato di Mediaset parte con la lettera già firmata da una settimana - scrive ancora Belen -. Hai un'ora, metto il timer. Fabrizio, game over". Passano i minuti, Corona tace: "Ne mancano 40'", lo avverte ancora la Rodriguez prima di prendere atto della strategia dell'ex fidanzato.
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Sui social, la 41enne ha lasciato il trapelare la difficoltà e l'amarezza del momento: "Mi fa male, per quanto io provi a fare la tosta, non è sempre così, e oggi è una giornata di quelle, in cui mi sentirò fragile e delusa. Ognuno di noi ha i suoi demoni, ognuno le sue gioie. Ma non è giusto che qualcuno provi a farti del male per i propri interessi, non so come riescano a dormire la notte. Lo so, sono un personaggio pubblico, ma questo non dà il diritto a piccoli esseri umani di prendersi gioco della vita privata altrui".