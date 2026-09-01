Fabrizio Corona, soffiate scabrose su Belen. E lei sbrocca: "Ti mando in galera"

Sta per scatenarsi una nuova faida giudiziaria tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. I due ex fidanzati hanno sempre mantenuto rapporti civili e manifestato anche un certo affetto reciproco. Ora però l'ex re dei Paparazzi ha annunciato sul suo canale di gossip spintissimo Falsissimo la pubblicazione di dieci puntate speciali dedicate ad altrettante star dello spettacolo italiano, alludendo a rivelazioni piccanti e pesanti sul loro passato. Forse compromettenti. E nella rete c'è anche la showgirl argentina, che però minaccia di trascinarlo in tribunale.

Corona, come da tradizione, ha deciso di pubblicare gli screenshot dei messaggi privati inviatigli da una furente Rodriguez su Whatsapp. Dopo avergli intimato di non pubblicare nulla dal sapore diffamatorio, e di fronte al silenzio insistito di Corona, ecco il messaggio sibillino: "Vai in galera e questa volta non esci".