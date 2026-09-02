Torino, abusa di una 13enne e viene subito liberato? Anm-choc, attacco a Meloni

Continua a essere tranquillamente a spasso - con il solo obbligo di firma - il bengalese di 42 anni che ha abusato di una 13enne e molestato una donna in un minimarket a Torino. Per lui, il giudice ha infatti stabilito la scarcerazione dopo appena 48 ore in cella, in quanto l'uomo si è dimostrato "collaborativo" e "dispiaciuto". Una decisione quantomeno inaspettata, sulla quale anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha voluto vederci chiaro inviando gli ispettori nel capoluogo piemontese. "Chi lo spiega a quella famiglia? Chi lo spiega a quel quartiere, che stanotte sa che quell’uomo è di nuovo lì? Noi andiamo avanti. Norme, uomini, mezzi, risorse. Fino in fondo. Ma così è davvero difficile", ha detto dal canto suo Giorgia Meloni.

Ebbene, l'Anm ha ritenuto scomposte le reazioni del governo, tanto da rilasciare, attraverso il proprio presidente Giuseppe Tango, una dichiarazione a riguardo: "Un magistrato, il sostituto procuratore di Torino, davanti a un'odiosa violenza sessuale, ovvero il palpeggiamento di una ragazzina di 13 anni, ha chiesto il carcere per un uomo accusato di aver commesso il fatto. Un altro magistrato, il giudice per le indagini preliminari, ha disposto invece un'altra misura cautelare, ovvero l'obbligo di firma", afferma Tango.