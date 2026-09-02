Torino, abusi su 13enne: "Fatica a contenere gli impulsi, ma...". L'ordinanza-choc sul bengalese rilasciato

Il caso del 42enne bengalese reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne in un minimarket a Torino è diventato un caso non solo di cronaca, ma politico e giudiziario. Il Gip di Torino lo ha infatti rimesso in libertà dopo due notti in carcere, parlando di "resipiscenza" dimostrata dall'uomo durante l'udienza di convalida del fermo. Il bengalese si è detto "dispiaciuto" per quanto accaduto, è stato "collaborativo" e, in buona sostanza, a garantire per la sua buona condotta basterebbe secondo il giudice "l'effetto deterrente cagionato dal trauma dell'arresto". Motivazioni che hanno sconvolto e suscitato più di una perplessità. Sul caso è intervenuto il governo, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio che nelle scorse ore ha annunciato l'invio di ispettori in Procura per fare luce sulla decisione e l'Anm che, al contrario, ha detto "no ad attacchi scomposti".

Torino, stupra una 13enne in un minimarket: il giudice lo rimette in libertà. Nordio manda gli ispettori Sabato scorso ha violentato una bambina di 13 anni in un minimarket a Madonna di Campagna, periferia Nord di Torino. Epp...

Di seguito, pubblichiamo alcuni stralci dell'ordinanza di non convalida del fermo firmata dal Giudice per le indagini preliminari di Torino. Passaggi che riletti integralmente non fanno venir meno i dubbi sulla decisione. Si è in presenza, scrive il Gip, di un "quadro gravemente indiziario a carico dell'indagato, avendo lo stesso, in modo repentino e improvviso, cercato un approccio con la persona offesa abbracciandola più volte e toccandole il seno, approfittando della minore età della ragazza di cui era consapevole" e "pochi minuti prima aveva attuato un comportamento del medesimo tenore ai danni di un'altra donna che evidenzia la difficoltà dell'indagato a contenere i suoi impulsi". Il mancato contenimento di impulsi sessuali violenti indurrebbe a pensare alla conferma del fermo, come richiesto dai pm. Eppure secondo il giudice "le esigenze cautelari descritte possono essere fronteggiate con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atta a imporre un contatto diretto e persistente con le Istituzioni, suscettibile di sensibilizzare l'indagato in merito alle violazioni delle norme commesse".

Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile" "Noi andiamo avanti. Norme, uomini, mezzi, risorse. Fino in fondo. Ma così è davvero difficile. La mi...

Segue la ricostruzione più dettagliata di quanto accaduto il 28 agosto scorso, con la 13enne che entra nel minimarket di via Breglio per acquistare dei succhi di frutta. Al momento di pagare, viene avvicinata dall'indagato, dipendente del negozio. L'uomo, le chiede se fosse fidanzata, la abbraccia e le chiede l'età, prima di palpeggiarle il seno. Dopo la denuncia presentata in questura dal compagno della madre della ragazzina, gli agenti identificano il bengalese, privo di documento d'identità. Su loro richiesta l'uomo contatta un collega affinché fornisca le credenziali per visionare le telecamere nel locale, che confermano la versione della 13enne.

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