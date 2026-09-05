Andrea Sempio, "nessuna patologia psichiatrica": la mossa con cui affonda i pm

No all'incontro con lo psichiatra, "non ho patologie". Lo sfogo di Andrea Sempio chiude al colloquio richiesto dal professor Roberto Catanesi, a cui i pm hanno commissionato la valutazione della personalità dell'indagato per il delitto di Garlasco. Da decifrare la sua capacità di intendere e di volere e la sua ipotetica pericolosità sociale.
La decisione è stata formalizzata dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che hanno informato la Procura di Pavia della scelta dell'indagato. Catanesi, incaricato dagli inquirenti, aveva ritenuto necessario un confronto diretto per portare a termine il proprio lavoro.
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La linea della difesa, però, era già stata delineata a luglio, quando i legali avevano escluso la disponibilità di Sempio a sottoporsi al colloquio. Il motivo era già noto: secondo la difesa, non avrebbe senso procedere con una valutazione psichiatrica senza che sia stata individuata una patologia specifica.
Il rifiuto, sottolineano i legali, non equivale alla volontà di sottrarsi degli accertamenti in generale. La loro posizione è che un'eventuale perizia debba essere disposta da un giudice e condotta nel pieno rispetto del contraddittorio. E, al momento, la difesa non intende sollecitarla.
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La questione si colloca nel quadro della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. L'indagine in corsa dovrà essere completata entro il 28 settembre e comprende anche elementi già finiti al centro delle indagini, come la traccia della suola a pallini trovata sulla scena e il Dna individuato sui margini ungueali della vittima.