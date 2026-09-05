Andrea Sempio, "nessuna patologia psichiatrica": la mossa con cui affonda i pm

No all'incontro con lo psichiatra, "non ho patologie". Lo sfogo di Andrea Sempio chiude al colloquio richiesto dal professor Roberto Catanesi, a cui i pm hanno commissionato la valutazione della personalità dell'indagato per il delitto di Garlasco. Da decifrare la sua capacità di intendere e di volere e la sua ipotetica pericolosità sociale.

La decisione è stata formalizzata dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che hanno informato la Procura di Pavia della scelta dell'indagato. Catanesi, incaricato dagli inquirenti, aveva ritenuto necessario un confronto diretto per portare a termine il proprio lavoro.