Andrea Sempio e le donne, la "teoria della Savana". Audio choc: "Così si tr*** allegramente"

In un'intercettazione del 2017, Andrea Sempio esponeva la sua "Teoria della Savana", in cui sosteneva che l'uomo è un animale sociale fatto per vivere in tribù. Di questo si parla a Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante e in onda su Canale 5. Nell'audio il 38enne parla di un modello di società in cui gli uomini si occuperebbero di andare a caccia mentre le donne della gestione del campo, della sicurezza, della cura dei bambini, dell’assistenza agli anziani. "La nostra vita ideale sarebbe una tribù da 50, 60 fino a 150 individui, con più donne che uomini. Servono quattro donne per ogni uomo: i maschi vanno a cacciare e le donne si occupano della pulizia, dei bambini... Oppure si occupano degli anziani quando gli anziani non sono più in grado di badare a se stessi". E ancora: "Si tr*** allegramente e poi si esce di nuovo. Nessuno invecchia da solo, nessuno deve lavorare tutto il giorno".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:49019702]]

Ma non finisce qui: "Gli uomini stanno lì un po' poi tornano e c'è un ricambio di donne, così c'è sempre desiderio, c'è sempre voglia". Insomma, "non ci sono persone isteriche perché non si tr*** o perché il marito non ti guarda più perché la moglie è diventata una cicciona di me***. E se uno va a vedere, dice: 'Ma questo è un modello distante delle tribù della Patagonia? No, è il modello con cui sono cresciuti di sicuro i nostri bisnonni e probabilmente anche le nostre nonne e i nostri nonni se vivevano in cascina".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:49023322]]

Mentre tornano a far discutere le intercettazioni dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il professor Roberto Catanesi, consulente della procura di Pavia, ha chiesto di incontrarlo per completare la consulenza personologica che gli è stata richiesta.