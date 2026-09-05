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Lorena Isceri scaraventata dal cavalcavia, lo straziante appello del padre: "Vivere ancora..."

sabato 5 settembre 2026
Lorena Isceri scaraventata dal cavalcavia, lo straziante appello del padre: "Vivere ancora..."

1' di lettura

Un drammatico appello, in lacrime, quello del padre di Lorena Isceri, legata in un bagagliaio e poi scaraventato da un viadotto dal suo ex, Federico Villa, che poi si è a volta suicidato. Il padre, Franco Isceri, disperato e sconvolto, usa parole toccanti, che fanno riflettere.

Nel suo messaggio, rivolto al presidente della Repubblica, alla premier e alla politica, l'uomo chiede una risposta concreta davanti alla tragedia che ha distrutto la sua famiglia. "Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane"

Poi il padre parla della figlia, ricordandone le qualità e i progetti che aveva davanti a sé. "Sono Franco Isceri il papà di Lorena, un padre distrutto. Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più". E infine il ricordo più doloroso: "Era educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro, aveva tanti sogni, ma ora non li ha più". Una perdita che, nelle parole di Franco, non riguarda soltanto Lorena: "E' sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta".

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