Firenze, bloccata nel garage e poi legata nel bagagliaio fino al cavalcavia dell'A1: i dettagli agghiaccianti

Si chiamavano Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 45 anni, le due persone trovate morte sotto un cavalcavia dell'autostrada A1, nel tratto in provincia di Firenze, all'altezza del bivio tra la Panoramica e la Direttissima. L'ipotesi per la quale indagano gli uomini della squadra mobile della questura di Firenze, coordinati dalla procura fiorentina, è quella del femminicidio-suicidio. I due vivevano a Firenze e la loro relazione si era interrotta intorno alla metà di agosto.

Secondo quanto ricostruito, Vella oggi avrebbe teso un agguato alla ex nel garage e poi l'avrebbe legata in auto per dirigersi successivamente verso l'autostrada. La donna avrebbe intuito il pericolo e avrebbe tentato di dare l'allarme al 112 e a un amico. Immediatamente sono partite le ricerche culminate col ritrovamento dell'auto del 36enne in A1, ferma in corsia d'emergenza. Gli agenti della polizia stradale hanno individuato il corpo dell'uomo sotto al cavalcavia. Durante le operazioni di recupero del cadavere di Vella, poco distante, è stato trovato anche il corpo della 45enne.Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto: Vella potrebbe aver fatto precipitare la ex giù dal cavalcavia, un volo di circa dieci metri, e poi si sarebbe buttato a sua volta. Da definire anche l'eventuale movente. Al riguardo potrebbero risultare utili i post che l'uomo pubblicava sul suo profilo Instagram.