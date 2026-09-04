Lorena Isceri, le drammatiche telefonate dal bagagliaio prima di essere uccisa

Lorena Isceri ha fatto di tutto pur di salvarsi, consapevole del pericolo a cui stava andando incontro. La donna, la 47enne che è stata gettata dal cavalcavia dell'A1 in provincia di Firenze dall'ex compagno, ha fatto tre telefonate dal bagagliaio dell'auto dove Federico Vella l'aveva rinchiusa prima di essere assassinata. Si tratta di una chiamata alla madre, di una a un amico e di una al 112, che la passa alla centrale della Questura di Firenze. Saranno questi ultimi a tenerla al telefono per una ventina di minuti. In questi minuti ci sono le ultime parole della donna, la richiesta di aiuto: "Federico mi ha rapita, vuole uccidermi".

Firenze, getta l'ex dal cavalcavia e poi si toglie la vita Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada, nel territorio di Barberino del Mugel...

Gli operatori la tengono impegnata con diverse domande per capire il chi e il dove. A interrompere la chiamata sarà però il suo assassino. Stando a Fanpage.it, l'ultima frase che gli operatori sentono, è quella di Vella. L'uomo aveva fermato l'auto, forse sentendo la voce della donna al telefono, e ha aperto il bagagliaio. "Che cosa hai fatto?", domanda a Lorena. Poi la linea cade.

Firenze, bloccata nel garage e poi legata nel bagagliaio fino al cavalcavia dell'A1: i dettagli agghiaccianti Si chiamavano Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 45 anni, le due persone trovate morte sotto un cavalcavia d...