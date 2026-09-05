Olbia, nordafricano accoltella 4 persone e sequestra la cameriera al ristorante: il video-choc

Si sono vissuti momenti di paura nella tarda sera di ieri, venerdì 4 settembre, a Olbia all'interno del ristorante di sushi Ichi, all'angolo tra via Mameli e corso Umberto, nei pressi del passaggio a livello. Un uomo di 30 anni, di origine nordafricana, armato di un coltello, è entrato nel locale affollato di clienti e ha minacciato la proprietaria che si trovava alla cassa subito dopo le vetrate delle porte d'ingresso. La donna è stata aggredita e trattenuta per un braccio, con il coltello puntato alla gola, e poi è caduta a terra insieme al suo aggressore. Una volta a terra alcuni clienti e membri del personale sono intervenuti per salvarla.

Nella colluttazione quattro persone sono rimaste ferite: tre hanno riportato ferite lievi, mentre una delle persone coinvolte è rimasta ferita in maniera più grave. Portati dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, i feriti non sono in pericolo di vita. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato immobilizzato dagli agenti della polizia di Stato e dei carabinieri giunti sul posto e arrestato, per poi essere portato in ospedale per accertamenti.