Olbia, nordafricano accoltella 4 persone e sequestra la cameriera al ristorante: il video-choc

Si sono vissuti momenti di paura nella tarda sera di ieri, venerdì 4 settembre, a Olbia all'interno del ristorante di sushi Ichi, all'angolo tra via Mameli e corso Umberto, nei pressi del passaggio a livello. Un uomo di 30 anni, di origine nordafricana, armato di un coltello, è entrato nel locale affollato di clienti e ha minacciato la proprietaria che si trovava alla cassa subito dopo le vetrate delle porte d'ingresso. La donna è stata aggredita e trattenuta per un braccio, con il coltello puntato alla gola, e poi è caduta a terra insieme al suo aggressore. Una volta a terra alcuni clienti e membri del personale sono intervenuti per salvarla.
Nella colluttazione quattro persone sono rimaste ferite: tre hanno riportato ferite lievi, mentre una delle persone coinvolte è rimasta ferita in maniera più grave. Portati dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, i feriti non sono in pericolo di vita. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato immobilizzato dagli agenti della polizia di Stato e dei carabinieri giunti sul posto e arrestato, per poi essere portato in ospedale per accertamenti.
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Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire con precisione l'accaduto e risalire alle cause alla base del gesto. La proprietà del ristorante specializzato in cucina asiatica ha affermato di aver visto più volte l'uomo nei pressi del locale, ma di non conoscerlo.