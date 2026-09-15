Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Fermano, "che ci fai col bastone?": la domanda scatena l'orrore, 17enne massacrato dal branco di minori stranieri

di
Libero logo
martedì 15 settembre 2026
Fermano, "che ci fai col bastone?": la domanda scatena l'orrore, 17enne massacrato dal branco di minori stranieri

1' di lettura

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo composto da una quindicina di minori stranieri a Porto San Giorgio, nel Fermano. L’episodio riportato dal Corriere adriatico, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato da una discussione per motivi apparentemente banali e sarebbe poi degenerato in un’aggressione ai danni del giovane.

Stando a quanto riferito, il 17enne che  si trovava a passeggio sul lungomare,  avrebbe fatto notare a uno dei ragazzi del gruppo che non era opportuno andare in giro impugnando un bastone. Una semplice osservazione che, nel giro di pochi istanti, ha provocato la reazione degli altri giovani presenti  prima insulti e spintoni e successivamente  sarebbe  stato circondato e colpito dal gruppo, ritrovandosi a subire un’aggressione numericamente impari: quindici contro uno.  

Gli amici della vittima hanno allertato le forze dell’ordine, sul posto è arrivata la Polizia di Stato ma il gruppo ha fatto perdere le sue tracce. Fortunatamente il 17enne non ha riportato gravi ferite e per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. L’accaduto ha suscitato preoccupazione e riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle aree frequentate dai più giovani. Saranno gli eventuali accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione quanto avvenuto, individuando le responsabilità dei singoli coinvolti.  

tag
aggressione
porto san giorgio

Terrore Roma, blocca il traffico e danneggia le volanti: linciato, finisce malissimo

Far West a Pesaro Pesaro, 150 maranza devastano uno stabilimento balneare: il video del raid

Sangue in pieno centro Aprilia, lancia sanpietrini a un conoscente in pieno centro: tunisino finisce in manette

ti potrebbero interessare

Garlasco, "riaprire l'indagine sul suicidio di Giovanni Ferri": una svolta clamorosa

Garlasco, "riaprire l'indagine sul suicidio di Giovanni Ferri": una svolta clamorosa

Roma, 69enne somala tenta di rapire un bimbo e aggredisce la polizia: terrore in stazione

Roma, 69enne somala tenta di rapire un bimbo e aggredisce la polizia: terrore in stazione

Redazione
Più soldi ai cardinali: Leone stoppa il pauperismo

Più soldi ai cardinali: Leone stoppa il pauperismo

Andrea Morigi
Roma, la vittima del cecchino misterioso: "Il proiettile è ancora nel mio braccio"

Roma, la vittima del cecchino misterioso: "Il proiettile è ancora nel mio braccio"