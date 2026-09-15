Fermano, "che ci fai col bastone?": la domanda scatena l'orrore, 17enne massacrato dal branco di minori stranieri

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo composto da una quindicina di minori stranieri a Porto San Giorgio, nel Fermano. L’episodio riportato dal Corriere adriatico, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato da una discussione per motivi apparentemente banali e sarebbe poi degenerato in un’aggressione ai danni del giovane.

Stando a quanto riferito, il 17enne che si trovava a passeggio sul lungomare, avrebbe fatto notare a uno dei ragazzi del gruppo che non era opportuno andare in giro impugnando un bastone. Una semplice osservazione che, nel giro di pochi istanti, ha provocato la reazione degli altri giovani presenti prima insulti e spintoni e successivamente sarebbe stato circondato e colpito dal gruppo, ritrovandosi a subire un’aggressione numericamente impari: quindici contro uno.

Gli amici della vittima hanno allertato le forze dell’ordine, sul posto è arrivata la Polizia di Stato ma il gruppo ha fatto perdere le sue tracce. Fortunatamente il 17enne non ha riportato gravi ferite e per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. L’accaduto ha suscitato preoccupazione e riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle aree frequentate dai più giovani. Saranno gli eventuali accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione quanto avvenuto, individuando le responsabilità dei singoli coinvolti.