Aprilia, lancia sanpietrini a un conoscente in pieno centro: tunisino finisce in manette

Un cittadino tunisino di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. L'uomo è gravemente indiziato di aver aggredito violentemente un conoscente di 55 anni lo scorso 22 agosto in una piazza del Comune in provincia di Latina. La vittima si trova ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "San Camillo Forlanini" di Roma, dove era stata trasferita d'urgenza in eliambulanza. L'intervento delle forze dell'ordine era scattato a seguito di una segnalazione della polizia locale, intervenuta inizialmente per un presunto investimento pedonale.

Secondo le indagini del reparto territoriale dell'Arma, supportate dall'analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata, l'aggressore, al culmine di una lite verbale, avrebbe lanciato tre sampietrini contro la vittima, colpendola violentemente alla testa prima di nascondere gli oggetti e darsi alla fuga. Il 47enne è stato rintracciato poche ore dopo il delitto dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Fiumicino e bloccato al gate d'imbarco mentre tentava di salire su un volo diretto in Tunisia. Nel suo bagaglio sono stati rinvenuti anche i vestiti sporchi di sangue utilizzati durante l'aggressione.