Roma, blocca il traffico e danneggia le volanti: linciato, finisce malissimo

Momenti di paura in piazza Ragusa, nella zona dell’Appio Latino a Roma. Secondo quanto riportato da RomaToday, un cittadino turco di 39 anni, in evidente stato di alterazione, avrebbe prima creato scompiglio all’interno di un bar e successivamente seminato il panico in strada.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 22. L’uomo, dopo essere entrato nel locale, avrebbe reagito alle richieste di allontanarsi lanciando una bottiglia contro la barista, danneggiando alcuni arredi e rompendo il contenitore delle mance. Avrebbe inoltre aggredito un addetto alla sicurezza.

Una volta fuori dal bar, il 39enne si sarebbe posizionato al centro della strada, costringendo due automobilisti a fermarsi. Quando uno dei conducenti ha tentato di ripartire, l’uomo si sarebbe piazzato davanti alla vettura e avrebbe colpito il parabrezza con un pugno. Successivamente avrebbe tentato di aggredire il conducente, ma, dopo aver schivato il colpo, sarebbe caduto a terra.

A quel punto, secondo la ricostruzione, due automobilisti lo avrebbero colpito con calci e pugni, prima di essere fermati da un testimone. La situazione è tornata sotto controllo solo con l’arrivo della polizia, intervenuta con diverse pattuglie.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo, che continuava a urlare frasi incomprensibili, e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, il 39enne è stato sottoposto alle cure mediche. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità.