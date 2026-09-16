"Valditara impiccato": l'orrore a Bologna, chi c'è dietro

Non sono neppure entrati in classe, gli allievi del liceo Minghetti di Bologna, c’era da organizzare la prima protesta dell’anno. A promuoverla sono stati gli studenti del collettivo Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) che hanno anche appeso alla finestra dell’istituto il manichino del ministro Giuseppe Valditara e esposto lo striscione che recitava: «Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo».

Il prossimo lunedì, 21 settembre, è in programma una prima assemblea pubblica degli studenti, tanto per rimandare ancora lo studio. E poi c’è ancora chi si mette a parlare di cervelli in fuga...