Bollo auto, la mossa di Meloni fa impazzire Angelo Bonelli: "Cetto La Qualunque"

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. E viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. E a sinistra c'è già chi non ha accolto di buon grado questa mossa del governo Meloni. Un esempio? Angelo Bonelli.

"Il governo Meloni ha approvato la norma 'Cetto La Qualunque': via il bollo auto per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, mentre si tagliano risorse alla sanità e alle Regioni - ha spiegato il co-portavoce dei Verdi e leader di Avs -. Una misura elettorale pagata con i soldi dei cittadini. Intanto gli italiani sono in ginocchio: hanno stipendi tra i più bassi d'Europa e devono fare i conti con la nuova stangata delle bollette elettriche. Invece di affrontare il caro vita e sostenere salari e servizi pubblici, il governo pensa alla campagna elettorale".