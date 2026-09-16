Bollo auto, la mossa di Meloni fa impazzire Angelo Bonelli: "Cetto La Qualunque"

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. E viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. E a sinistra c'è già chi non ha accolto di buon grado questa mossa del governo Meloni. Un esempio? Angelo Bonelli.
"Il governo Meloni ha approvato la norma 'Cetto La Qualunque': via il bollo auto per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, mentre si tagliano risorse alla sanità e alle Regioni - ha spiegato il co-portavoce dei Verdi e leader di Avs -. Una misura elettorale pagata con i soldi dei cittadini. Intanto gli italiani sono in ginocchio: hanno stipendi tra i più bassi d'Europa e devono fare i conti con la nuova stangata delle bollette elettriche. Invece di affrontare il caro vita e sostenere salari e servizi pubblici, il governo pensa alla campagna elettorale".
Bollo auto, taglio dal 2027? La mossa del governo: chi ha lo sconto già oggiLa spesa per il bollo auto potrebbe ridursi a partire dal 2027, grazie a una misura a cui starebbe lavorando ora il...
Stesso concetto espresso anche da Vittoria Baldino: "L'esenzione dal bollo auto in Calabria? Roba che Cetto La Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck'. Con queste parole Giorgia Meloni, nel dicembre 2025, commentava la proposta di Pasquale Tridico da candidato presidente della Calabria. Oggi la stessa Giorgia Meloni annuncia la sospensione per l'anno elettorale 2027 del bollo per milioni di auto e motocicli e si vanta di cancellare 'una delle tasse piu' odiate dagli italiani'. Presidente Meloni, allora ci dica, chi e' Cetto La Qualunque adesso? Quando una proposta arriva da M5s - annota - viene insultata e bollata come populismo ora improvvisamente diventa una grande misura. Nel mezzo anche Occhiuto: in campagna elettorale attaccava Tridico sul bollo, pochi mesi dopo ne proponeva l'abolizione. Evidentemente nel centrodestra le idee diventano buone appena smettono di portare la firma del M5s". "Più che cambiare il bollo, Meloni e Occhiuto hanno cambiato idea. La prossima volta prima di deridere le nostre proposte aspettino almeno di sapere se qualche mese dopo dovranno copiarle".
"Pur di non approvare la tariffa unica rc auto per chi non commette sinistri il governo colpisce le Regioni e le Province - il pensiero di Francesco Emilio Borrelli -. Per ora è previsto un solo anno di esenzione, quindi l'anno in cui si tornerà a votare per le politiche. Una spudorata manovra elettorale che sottrae risorse alle casse dello Stato pur di permettere alle grandi lobby delle compagnie assicurative di continuare a tartassare una parte della popolazione. In particolare quella del Mezzogiorno e delle Isole. La misura prevede che per il prossimo anno le persone fisiche in possesso dei requisiti 'sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato'. L’esenzione si applica 'ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027'. Il governo dovrà trovare un modo per compensare i gettiti finanziari dell'imposta che arriva alle Regioni e alle Province. Cioè paga sempre pantalone".