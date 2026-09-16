Esperia stana "Robertus Vannaccius": chi c'è dietro quel profilo...

Chi c'è davvero dietro alle prodezze social (soprattutto con l'intelligenza artificiale) del generale Vannacci? O meglio, chi c'è dietro al prfilo "Robertus Vannaccius" che tanto spinge le prodezze del leader di Fn? Ha provato a dare una risposta a questa domanda Gino Zavalani, direttore di Esperia. E cosa si scopre? Come lo stesso Zavalani spiega sui social "dietro il profilo social AI di Vannacci, Robertus Vannaccius, si trincera una italiana residente nel Regno Unito e iscritta a Futuro Nazionale".

E fin qui nulla di strano. Ma c'è di più. Molto di più: "Scavando nel suo passato emerge una storia decisamente singolare: nel 2010 fu tra le ragazze che parteciparono agli incontri organizzati a Roma con Muammar Gheddafi, durante i quali il leader libico parlò anche di Islam e Corano". A questo punto forse porsi qualche interrogativo è d'obbligo. E Zavalani aggiunge: "Abbiamo alcune domande in nome della trasparenza. Qual è il rapporto tra Robertus Vannaccius e Futuro Nazionale? Esiste un rapporto professionale o economico? Chi decide quei contenuti? E il movimento li conosce prima della pubblicazione?".