Ceritificati anti-Cpr, la Procura di Ravenna contro i medici: "Associazione a delinquere"

La Procura di Ravenna contesta l'associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in mattinata alla perquisizione di 23 medici, in varie città. L'unico dei perquisiti a risponderne come indagato è Nicola Cocco, infettivologo ed esponente della società italiana di medicina delle migrazioni, considerato dagli inquirenti una sorta di referente dei colleghi sul tema, come emerso nell'indagine sull'ospedale ravennate, dove c'erano state le misure cautelari. Cocco è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla formazione di falsi certificati per impedire i rimpatri, con altre posizioni al vaglio. Dopo le perquisizioni, la squadra mobile, coordinata dalla Procura ravennate, valuterà il materiale acquisito e non si esclude che possano arrivare nuove iscrizioni. Nel caso di un medico, raggiunto dalla perquisizione a Roma, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché il professionista si era chiuso in casa.

E pensare che solamente in giornata erano arrivate le parole di Matteo Lepore che aveva difeso a spada tratta l'operato dei medici. "Noi sappiamo quello che leggiamo sui giornali, abbiamo fiducia nella magistratura e nel lavoro che deve essere fatto per chiarire questa situazione, così come abbiamo fiducia assoluta nel personale medico e infermieristico della nostra regione, del quale siamo molto orgogliosi", ha detto il sindaco di Bologna.