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Andrea Sempio è irriconoscibile, ecco il nuovo look che spiazza tutti

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giovedì 17 settembre 2026
Andrea Sempio è irriconoscibile, ecco il nuovo look che spiazza tutti

1' di lettura

In attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo futuro, Andrea Sempio ha deciso di darci un taglio. Letteralmente. Il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, dove ha perso la vita Chiara Poggi, si è rasato i capelli a zero. Il 38enne lombardo è stato intercettato dai cronisti all'ultimo summit con i suoi legali prima della fine dell'inchiesta. Sorridente e sereno, Sempio ha solo risposto: "Non rilascio dichiarazioni". E si è poi diretto verso la stazione snobbando di fatto i giornalisti presenti sul luogo. Il nuovo look di Andrea Sempio non è passato inosservato, ma dal diretto interessato non è arrivata alcuna spiegazione. 

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Intanto il Gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. La notizia, anticipata da Milo Infante su Rete 4 nel consueto appuntamento con 'Ore 11', è stata confermata all'ANSA da fonti di palazzo di giustizia. L'ex pm Venditti era accusato di avere incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. "L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone" hanno riferito all'ANSA le stesse fonti. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. 

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