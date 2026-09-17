Andrea Sempio è irriconoscibile, ecco il nuovo look che spiazza tutti

In attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo futuro, Andrea Sempio ha deciso di darci un taglio. Letteralmente. Il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, dove ha perso la vita Chiara Poggi, si è rasato i capelli a zero. Il 38enne lombardo è stato intercettato dai cronisti all'ultimo summit con i suoi legali prima della fine dell'inchiesta. Sorridente e sereno, Sempio ha solo risposto: "Non rilascio dichiarazioni". E si è poi diretto verso la stazione snobbando di fatto i giornalisti presenti sul luogo. Il nuovo look di Andrea Sempio non è passato inosservato, ma dal diretto interessato non è arrivata alcuna spiegazione.