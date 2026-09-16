Garlasco, 28 settembre: parte il conto alla rovescia, perché Sempio suda freddo

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 28 settembre non sarà necessariamente il giorno della verità definitiva sull'omicidio di Chiara Poggi, ma sarà una data decisiva per capire quale direzione prenderà la nuova inchiesta di Garlasco. Entro quel giorno, infatti, scadranno i termini delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. E sul tavolo degli investigatori ci sono ormai le ultime consulenze, quelle chiamate a fare chiarezza proprio sugli elementi più discussi del caso: il Dna trovato sotto le unghie di Chiara e la cosiddetta impronta 33, la traccia palmare individuata sulla parete delle scale della villetta di via Pascoli.

La Procura ha affidato al genetista Carlo Previderè un nuovo approfondimento sul Dna e alla dottoressa Cristina Cattaneo una consulenza sulla misura del piede di Sempio e sulla compatibilità con l'impronta lasciata da una scarpa all'interno della casa. Si tratta di accertamenti disposti dopo che la difesa di Sempio aveva depositato proprie consulenze tecniche, mettendo in discussione diversi elementi dell'impianto accusatorio. Il 28 settembre, dunque, non è una sorta di "giorno del giudizio": la Procura dovrà decidere come procedere sulla base del materiale raccolto. Una delle strade possibili è quella di andare avanti verso la richiesta di rinvio a giudizio, portando il caso davanti a un giudice che dovrà valutare se esistono i presupposti per un processo. Un'altra possibilità, prevista dalla procedura, è che vengano compiuti ulteriori passaggi qualora ve ne siano i presupposti. In ogni caso, sarà una scelta destinata a pesare sul futuro dell'inchiesta, perché dopo mesi di nuovi accertamenti il fascicolo dovrà avvicinarsi a una nuova fase. La stessa Procura di Pavia ha indicato espressamente il 28 settembre 2026 come termine delle indagini preliminari.