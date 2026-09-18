Garlasco, i legali di Andrea Sempio: "L'archiviazione di Venditti un punto a nostro favore"

"L'archiviazione di ogni accusa mossa contro Mario Venditti non può che essere accolta con soddisfazione da noi componenti del team difensivo di Andrea Sempio". Lo dice l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, in seguito all'archiviazione dell'ex magistrato pavese dall'accusa di corruzione in atti giudiziari.

Il sospetto è che Venditti fosse stato pagato da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per ottenere nel 2017 un'archiviazione 'lampo' sul caso Garlasco. "Venditti condusse in prima persona ogni singolo atto d'indagine, ogni singola audizione di persone informate sui fatti e del professor De Stefano che fu il perito del processo Stasi. Salvo la trascrizione delle intercettazioni, ogni atto reca la sua firma e ha la sua paternità, dunque come può non essere stata genuina l'archiviazione chiesta dall'aggiunto Venditti e dalla pm Pezzino e disposta dal gip Lambertucci? Come si può ritenere che essa non fosse fondata? Oggi abbiamo la riprova che non si può" aggiunge il difensore.